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Moskova'da restoranda patlama: 3 ölü, 21 yaralı

Moskova'da restoranda patlama: 3 ölü, 21 yaralı
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RUSYA'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

RUSYA'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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