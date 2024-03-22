Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı

BBC Rusça Servisi, Moskova’daki bir konser salonunda kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını bildiriyor.

İlk bilgilere göre, Crocus Belediye Binası’ndaki olayda ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor.

Rusya’nın Ria Novosti haber ajansı kamuflajlı kıyafetler giyen üç kişinin otomatik silahlarla içeride ateş açtığını aktarıyor.

Reuters'ın doğruladığı ve paylaştığı bir videoda Crocus Belediye Binası üzerinde dumanlar çıktığı bildiriliyor.

Ayrıntılar geliyor