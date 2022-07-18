Morgda çalışan kadın, bir cesetle ilgili kendisine gelen akılalmaz talebi ifşa etti
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Kuzey-Batı İngiltere'deki bir hastanede morg görevlisi olarak çalışan Kate Marshall, ölen birinin yakınının akılalmaz talebini ifşa etti. Marshall, şahsın yanında getirdiği çantadaki kedi kıyafetini cesede giydirmesi için kendisinden talepte bulunduğunu ancak kendisinin bu talebi reddettiğini dile getirdi.
İngiltere'nin Kuzey-Batı bölgesindeki hastanede morg görevlisi olarak çalışan Kate Marshall adlı kadın, morgda görev yaptığı sırada kendisine gelen akılalmaz talepleri ifşa etti. Marshall'ın açıklamaları arasında en dikkat çekeni ise ölen bir adamla ilgili oldu.
ELİNDE KIYAFET ÇANTASIYLA GELDİ
Ölen Brian adlı adamın arkadaşı, elinde bir kıyafet çantasıyla geldi. Çantayı alan Marshall, içini açtığında bir maske ve kedi kıyafeti olduğunu gördü. Adam, Marshall'dan bu kıyafetleri ölen kişiye giydirmesini istedi.
AKILALMAZ TALEBİ KABUL ETMEDİ
Karşıdaki adamın isteği karşısında neye uğrayacağını şaşıran Marshall, akılalmaz talebi kabul etmeyerek adamın morgdan dışarı çıkmasını istedi. Marshall, ölen insanlara bu tarz saygısızlıkları kabul edemeyeceğini dile getirdi.