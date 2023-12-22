Montpellier'de toplu taşıma ücretsiz olacak

Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier kentinde yeni yıl itibarıyla toplu taşımanın kent sakinlerine ücretsiz olacağı açıklandı. Kenti ziyaret eden turistler ise ücret ödemeye devam edecek.

Fransa'nın güneyinde, Marsilya ve Toulouse kentleri arasında bulunan Montpellier kentinde toplu taşımanın kentte yaşayanlara ücretsiz olacağı açıklandı. Montpellier Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kararın yeni yılda yürürlüğe gireceği ancak kenti ziyaret eden turistlerin ücret ödemeye devam edeceği belirtildi.

Montpellier kenti Fransa'nın 8'inci büyük kentidir. Kentin nüfusu 478 bin olarak bilinmektedir. Kent, 2015 yılında metropol oldu ve ülkenin en hızlı gelişen kenti unvanına sahip. Kentin uluslararası standartlara sahip altyapı ve ulaşım ağıyla, şehir planlamacılığının önemli örneklerinden birine sahip olduğu düşünülmektedir.