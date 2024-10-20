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Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve AB Üyeliği Referandumu Aynı Günde Yapılıyor

Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve AB Üyeliği Referandumu Aynı Günde Yapılıyor
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Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesiyle birlikte, cumhurbaşkanı seçimi ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılım referandumu için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde 3 milyonun üzerinde seçmen oy kullanacak.

MOLDOVA'da cumhurbaşkanı seçimiyle aynı günde, ülkenin AB'ye katılımına ilişkin referandum düzenleniyor.

Moldova'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı günde Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin referandum da düzenleniyor.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Seçimde ilk kez, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak ve oy sayımına geçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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