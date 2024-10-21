Moldova Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

MOLDOVA'da cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Moldova'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimin ikinci tura kaldığı duyuruldu. Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre, ülkede seçime katılım oranı yüzde 51,68 oldu. Oyların yüzde 99'unun sayılmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42,21 oy alarak birinci sırada gelirken, Gagauz Türklerinden Moldova Sosyalistler Partisi tarafından (PSRM) aday gösterilen eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26,15 oyla ikinci oldu.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 3 Kasım'da yapılacağını duyurdu. İkinci turda en fazla oy alan Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisinin adayı Stoyanoglo, cumhurbaşkanlığı için yarışacak.