Modi'den Pakistan'a Mesaj: Operasyonlar Askıya Alındı

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'a yönelik 'Sindoor Operasyonu'nu askıya aldıklarını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'a yönelik 'Sindoor Operasyonu'nu yalnızca askıya aldıklarını belirterek, gerek görmeleri durumunda devam edebileceklerinin işaretini verdi. Modi açıklamasında, "Pakistan'a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık. Gelecek, onların davranışlarına bağlı olacak" ifadelerini kullandı. Modi açıklamasında ayrıca Hindistan'a yönelik 'terör saldırılarına uygun cevap verileceğini ve Hindistan'ın artık hiçbir nükleer şantaja müsamaha göstermeyeceğini' bildirdi.