MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya