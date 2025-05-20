MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü

MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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