MİT Başkanı Kalın'ın ardından Hakan Fidan da Suriye'ye gidiyor

Suriye'de silahlı muhalif grupların 27 Kasım'da başlattığı operasyon Beşar Esad rejimini devirirken bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İLK RESMİ ZİYARET KALIN'DAN

HTŞ lideri Colani önderliğinde büyük bir değişimin yaşandığı Suriye'ye Türkiye adına ilk resmi ziyaret MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından gerçekleştirilmişti.

BİR KRİTİK İSİM DAHA SURİYE'YE GİDİYOR

12 Aralık Perşembe günü başkent Şam'a giden Kalın, Emevi Camii'nde şükür namazı da kılmıştı. MİT Başkanı Kalın'ın ardından bir kritik isim daha Suriye'ye gidiyor.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

G-8 zirvesi için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilere dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

HAKAN FİDAN DA SURİYE'YE GİDİYOR

HTŞ lideri Colani başta olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlattıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gideceğini ifade edip "Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" dedi.