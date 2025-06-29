MİT Başkanı Kalın, Hamas Şura Meclisi ile Görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki insani trajedi ve uluslararası yardım çabaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

MİT Başkanı Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve beraberindeki heyetle bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Gazze'de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla birlikte yürüttüğü çabalara değinildi. Bu kritik dönemde Filistinli guruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak görüşüldü. Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olduğu da vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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