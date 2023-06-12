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Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Geliştirmeyi Ele Aldı

Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Geliştirmeyi Ele Aldı

Dünya Haberleri

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi ele aldı. Bakan Şukri'nin Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Şukri'nin Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Açıklamada, Şukri ve Kaskarelis'in "bölgesel ve uluslararası sorunlar ışığında iki ülke arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve derinleştirilmesi" konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Dünya

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