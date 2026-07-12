Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve BAE Devlet Başkanı bin Zayed görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Mısır'da görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, 'kardeşlik ziyareti' kapsamında Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Taraflar, bölgenin karşı karşıya bulunduğu mevcut zorluklar karşısında ortak öneme sahip konularda istişare, koordinasyon ve iş birliğinin sürdürülmesinin önemini de kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı