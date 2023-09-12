Mısır, sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım gönderdi

Mısır, selden etkilenen Libya'ya gıda, tıbbi malzeme ve arama kurtarma ekibinin gönderildiğini duyurdu.

Mısır Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, arama kurtarma ekibinin yanı sıra insani yardım malzemesi taşıyan 3 askeri kargo uçağı başkent Kahire'den Libya'ya doğru havalandı.

Söz konusu yardımların Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı doğrultusunda gönderildiği belirtilen açıklamada, kargo uçaklarının "çok sayıda ölü ve yaralıya yol açan yıkıcı fırtınanın etkilerinin azaltılması için Mısır'ın kardeş Libya halkına verdiği destek ve dayanışma çerçevesinde" organize edildiği kaydedildi.

Gönderilen yardım uçaklarında arama kurtarma ekibi, ilaç, tıbbi malzeme ve çadır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

-Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söylemişti.

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yükseği" olduğu ifade ediliyor.