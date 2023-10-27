Haberler ›› Dünya ›› Mısır'ın Taba kentinde füze isabet etti: 5 yaralı

Mısır'ın Taba kentinde füze isabet etti: 5 yaralı

Mısır'ın Taba kentinde yerleşim yerine isabet eden füze sonucunda 5 kişi yaralandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.