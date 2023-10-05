Mısır'ın Marsa Matruh kentinde sel felaketi

Mısır'ın Libya sınırındaki Marsa Matruh kentinde meydana gelen şiddetli yağmur sonucu yaşanan sel nedeniyle ev ve işyerleri sular altında kaldı. Bazı bölge sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Resmi açıklama henüz yapılmadı.

Mısır'ın Libya sınırındaki Marsa Matruh kentinde meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Mısır'daki birçok yerel haber siteleri ve sosyal medyada yayınlanan bazı videolara göre, ülkenin kuzeydoğusundaki kentte şiddetli yağmur sonrası yaşanan sel sebebiyle Vadi Macid, Kasr, Zeytun, Kilu Erbaa bölgelerinde bazı ev ve işyerleri ile sokaklar sular altında kaldı.

Gecenin geç saatlerinde meydana gelen selden ötürü bazı bölge sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.

Sele ilişkin resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde geçen ay aşırı yağmur ve barajların yıkılması sonucu binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketi sebebiyle bölgeye yakın olan Matruh kentindeki şiddetli yağış endişeye yol açtı.