Tarihi zirvede Trump'tan veliaht prense bomba sözler

Mısır'ın tatil kenti Şarm El-Şeyh, bugün dünya siyasetinin odağı haline dönüştü. 20'den fazla ülkenin lideri, Gazze'deki ateşkes süreci ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla düzenlenen Barış Zirvesi için şehirde bir araya geldi.

TRUMP, LİDERLERİ TEK TEK KARŞILADI

Zirveye katılan ülke liderlerini, ABD Başkanı Donald Trump protokol girişinde tek tek karşıladı. Trump, liderlerle el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi ve kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

VELİAHT PRENSİ GÖRÜNCE VERDİĞİ TEPKİ BOMBA

Karşılama sırasında dikkat çeken bir an ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın gelişi sırasında yaşandı. Trump, Prens Mansur'un yaklaşmasıyla birlikte, "Çok paraları var, sınırsız paraları var" şeklinde bir ifade kullandı.

GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Öte yandan Trump'ın, basın mensuplarının görüntü aldığı sırada tokalaştığı Prens Mansur'un elini birden fazla kez sertçe kendisine doğru çektiği ve gitmesini engellemeye çalıştığı da görüldü.