İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Mısır'da Kamyonet Kazasında 7 Ölü, 9 Yaralı

Mısır'da Kamyonet Kazasında 7 Ölü, 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın Alamein şehrinde aşırı hız nedeniyle devrilen bir kamyonette 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

MISIR'ın Alamein şehrinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın Alamein şehrinde işçi taşıyan bir kamyonetin aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.