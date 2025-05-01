Mısır'da Kamyonet Kazasında 7 Ölü, 9 Yaralı
Mısır'ın Alamein şehrinde aşırı hız nedeniyle devrilen bir kamyonette 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
MISIR'ın Alamein şehrinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mısır'ın Alamein şehrinde işçi taşıyan bir kamyonetin aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya