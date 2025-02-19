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Mısır'da 3 bin 500 yıllık firavun mezarı ortaya çıkarıldı

Mısır'da 3 bin 500 yıllık firavun mezarı ortaya çıkarıldı
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Mısır'da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral 2'nci Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor'daki ünlü Krallar Vadisi'nde bulundu. Mezarda bulunan kap parçalarında 2'nci Tutmosis 'ölen kral' olarak tanımlandığı ve ünlü Kraliçe Hatşepsut'un adının da yer aldığı belirtildi.

MISIR'da 18'inci Firavun Hanedanlığı krallarına ait son firavun mezarı ortaya çıkarıldı.

Mısır'da arkeologlar, 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet mezarının keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce hüküm süren Kral 2'nci Tutmosis'e ait mezar, Batı Luksor'daki ünlü Krallar Vadisi'nde bulundu. Tutankhamun'un mezarının 1922'de ortaya çıkarılmasından sonra, Mısır'da keşfedilen ilk kraliyet mezarı olan bu yapının girişi ve ana geçidi 2022 yılında tespit edildi. Son kazılarda ise mezarın Kral 2'nci Tutmosis'e ait olduğunu kanıtlayan yeni bulgulara ulaşıldı.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, mezarda bulunan kap parçalarında 2'nci Tutmosis 'ölen kral' olarak tanımlandığını ve ünlü Kraliçe Hatşepsut'un adının da yer aldığını açıkladı. Fakat Kral 2'nci Tutmosis'in mumyası, 19'ncü yüzyılda mezardan çok uzak olmayan bir bölgede bulundu. Uzmanlar, kralın kalıntılarının mezar yağmalandıktan sonra taşınmış olabileceğini ve bu keşfin, Tutmosis Hanedanlığı ile dönemin kayıp krallarına dair önemli bilgiler sunduğunu düşünüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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