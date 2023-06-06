Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırda yaşanan olayı görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Haziran'da iki ülke sınırında 3 İsrailli askerin öldüğü olayı görüştü. Görüşmede, olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılması için tam koordinasyonun önemi vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Haziran'da iki ülke sınırında 3 İsrailli askerin öldüğü olayı görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, yaptığı açıklamada, Sisi ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, "cumartesi günü Mısır-İsrail sınırında meydana gelen ve sınır güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan silahlı saldırının" ele alındığı belirtildi.

Sisi ve Netanyahu'nun "olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılması için tam koordinasyonun önemi, tarafların ikili ilişkiler bağlamında çalışma ve koordinasyonu sürdürme kararlılığını" teyit ettiği aktarıldı.

İki liderin "adil ve kapsamlı barışın gerçekleşmesi ile bölgede istikrarın korunmasına yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini" kaydettiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Sisi'nin "Mısır sınırında meydana gelen olayla ilgili taziyelerini ilettiği, Netanyahu'nun da Sisi'ye olayla ilgili kapsamlı ve ortak bir soruşturma yürütülmesinden dolayı teşekkür ettiği" paylaşıldı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 3 Haziran'da Mısır sınırında meydana gelen çatışma sonucunda 3 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın Mısırlı bir "polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise bir "güvenlik görevlisinin" uyuşturucu kaçakçılarını takip ederken sınırdaki barikatı geçtiği, ardından çıkan çatışmada 3 İsrail askeri ile güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilmişti.