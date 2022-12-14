Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Türkiye'ye karşı beklemedik hamle! Ankara-Tahran arasında yeniden gerginlik yaratacak

Dünya Kupası açılış maçında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'den Türkiye için flaş bir hamle geldi. Sisi, Mısır'ın Akdeniz bölgesindeki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzaladı. Kararnameye göre, Mısır'ın Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasının belirlenmiş olduğu güneyde kalan bölge ile ilgili hak iddiasında bulunduğunu açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir sürenin ardından bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'den beklenmedik bir hamle geldi. Sisi, Mısır'ın Akdeniz bölgesindeki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzaladı. Sisi'nin imzalamış olduğu kararnamede, "Mısır'ın karasuları Mısır-Libya kara sınırı 1. noktadan başlar ve 8. noktaya ulaşacak şekilde 12 deniz mili devam eder. Bu vesileyle Mısır'ın bat deniz sınırı 8. noktadan kuzeye doğru gider" ifadeleri kullanıldı.

MISIR TÜRKİYE'NİN DENİZ ALANLARINDA HAK İDDİA ETTİ

Sisi'nin 595/2022 sayılı başkanlık kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Mısır, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nda belirttiği alanlarda hak iddia etti.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Türkiye bölgedeki yoğun sondaj ve arama faaliyetleri sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında 27 Kasım 2019'da Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı. BM'nin de kayıt altına aldığı anlaşma, kıyıları karşılıklı Türkiye ve Libya'nın arasında kıta sahanlığının eşit uzaklık (equidistance) temelinde belirlenmesini öngörüyordu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA EL SIKIŞMIŞTI

Katar'ın başkenti olan Doha'da Dünya Kupası etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin el sıkışmıştı. Uzun bir süre sonra bir araya gelen iki cumhurbaşkanının bu adımı Kahire-Ankara hattındaki normalleşmeyi hızlandırmıştı.