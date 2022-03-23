Misafir olarak geldiği evde, gece kocasıyla yatakta uyuyan kadına tecavüz etti

İngiltere'nin Kuzey Batı bölgesindeki Carlisle kentinde yaşayan arkadaşlarının evine ziyarete giden 31 yaşındaki Daniel Smith isimli şahıs, gece yarısı salondaki koltukta uyuduğu sırada kalkarak, evli olan arkadaşlarının yatak odasına girdi.

KADININ AĞZINI KAPATIP DIŞARI ÇEKTİ

Yatağa yaklaşan şahıs, kadının ağzını kapatarak odanın dışına çekti. Önce kadını taciz ve tehdit ettiği belirtilen şahıs daha sonra cinsel saldırıda bulundu.

O ANLARI FİLME ALDI

Smith, bu anları da kenara koyduğu kamera ile kayda aldı. Kadına tecavüz ettikten sonra konutu terk eden şahıs, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

DAVASI ÖNCEKİ GÜN GÖRÜLDÜ

Smith'in yargılandığı dava, önceki gün Glasgow Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Hakim, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tecavüz' suçlarından Smith'e 6 yıl hapis cezası verdi.

Haberler.com - Dünya