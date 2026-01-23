ABD'de göçmen polisi bir baskında beş yaşındaki çocuğu 'gözaltına aldı'

ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir okulun yöneticileri ve ailenin avukatının açıklamasına göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları bir operasyon sırasında beş yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı.

Okul öncesi çağındaki Liam Ramos, 20 Ocak'ta babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikteydi.

Conejo Arias, evinin önünde ICE ajanları tarafından durduruldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), X platformunda yaptığı bir açıklamada, "ICE'ın bir çocuğu hedef almadığını" ancak kendisine yaklaşıldığında oğlunu "terk eden yasadışı göçmen" babasına karşı bir operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Columbia Heights Kamu Okulları müdürü Zena Stenvik ise "Beş yaşındaki bir çocuğu neden gözaltına alıyorsunuz?" diye sordu.

"Bana bu çocuğun şiddet suçlusu olarak sınıflandırılacağını söyleyemezsiniz."

ICE da çocuğun gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.

Kuruluş "Suçlu bir yasadışı göçmen, ICE görevlilerinden kaçarken çocuğunu terk etti ve görevlilerimiz çocuğun dondurucu soğukta güvende kalmasını sağladı" dedi.

"ICE, evin içindeki ailenin çocuğun velayetini alması için birçok girişimde bulundu.

"Çocuğu almayı reddettiler. Baba, çocuğun kendisiyle kalmasını istediğini söyledi."

İç Güvenlik Bakanlığı, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Okul yönetimi tarafından BBC'ye verilen fotoğraflarda, Liam Ramos olarak adlandırılan bir çocuğun tavşan şeklinde şapka taktığı ve bir polis memurunun sırt çantasını tuttuğu görülüyor.

Columbia Heights Kamu Okulları yetkilileri bunları "görgü tanığı fotoğrafları" olarak tanımladı.

Fotoğrafları çekenlerin kimliği açıklanmadı ve "tanınmış ve doğrulanmış toplum üyeleri" olarak nitelendirildi.

Aileyi temsil eden avukat Marc Prokosch, 22 Ocak Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Liam ve babasının Teksas, San Antonio'daki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve avukatların onlarla temas kurmaya çalıştığını söyledi.

Prokosch, çocuğun ve babasının 2024 yılında Ekvador'dan ABD'ye sığınma talebiyle geldiklerini aktardı.

Avukat "Bu aile hiçbir şekilde ICE'dan kaçmıyordu. Tüm belirlenmiş protokollere uyuyorlardı" dedi.

Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evinin kapısını çalmasını ve içeride başka kimsenin olup olmadığını kontrol etmesini istediğini söyledi.

Stenvik basın toplantısında, çocuğun o sırada anaokulundan eve yeni geldiğini belirtti.

Evde yaşayan başka bir yetişkinin küçük çocuğu içeri almak istediğini, ancak reddedildiğini vurguladı.

Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund, olay yerinde olduğunu ve göçmenlik yetkililerine çocuğu alabileceğini söylediğini, ancak yine de gözaltına aldıklarını belirtti.

Göçmenlik uygulamalarına karşı devam eden protestolar sırasında Perşembe günü Minnesota'yı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gazetecilere ICE'nin başka seçeneği olmadığını, çünkü "babanın kaçtığını" söyledi.

Başkan Yardımcısı "ICE ajanları ne yapacaklar ki? Beş yaşında bir çocuğun donarak ölmesine izin mi verecekler?" diye konuştu.

Okul müdürü Stenvik gazetecilere yaptığı açıklamada, "ICE'ın toplumumuzdaki yoğun faaliyetleri travmaya neden oluyor" dedi.

İç Güvenlik Bakanlığı Minnesota'da kamu güvenliğini yeniden sağlamak amacıyla "en kötü suçları işleyen yasadışı göçmenleri" tutukladığını iddia ediyor.

7 Ocak'ta, Minneapolis'te bir federal görevli . Bu olay büyük bir tepki çekti.

Trump yönetimi, 37 yaşındaki kadının aracını silah olarak kullandığını ve polisin de meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini iddia etti.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki yedi Demokrat, 22 Ocak'ta Cumhuriyetçilerle birlikte oy kullanarak, ICE da dahil olmak üzere devlet kurumları için 1,2 trilyon dolar tutarındaki fonu kıl payı farkla onayladı.

İç Güvenlik Bakanlığı'na 64,4 milyar dolar ayıran tasarıda bunun 10 milyar doları da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'na (ICE) ayrılıyor. Tasarı 220'ye karşı 207 oyla onaylandı. Tasarının Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

Yasayı destekleyen Demokratlar, bunu İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Ulaşım Güvenliği İdaresi ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nı finanse etmek için yaptıklarını söylediler.