Mindanao Adasında Deprem Sonrası Oluşan Hasar Fotoğraflara Yansıdı

Filipinler'in Mindanao adası açıklarında dün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu hasar fotoğraflara yansıdı.

Mindanao adasındaki Hinatuan bölgesi yerel yönetiminden yapılan açıklamada, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü duyuruldu. Yerel yönetim tarafından yayınlanan fotoğraflarda, 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan hasar yer aldı. Fotoğraflarda bazı evlerin yıkıldığı, çatıların çöktüğü ve ufak çaplı hasarların meydana geldiği görüldü.