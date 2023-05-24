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Milyoner annenin çocuğuna estetik görüntülerine sosyal medyadan tepki

Milyoner annenin çocuğuna estetik görüntülerine sosyal medyadan tepki

Dünya Haberleri

Avustralyalı milyoner iş insanı Roxy Jacenko, 11 yaşındaki kızının kirpikleri için estetik operasyon yaptırdı. Jacenko'nun süreci Instagram'dan yayınlamasıyla birlikte tepkiler de çığ gibi yığıldı.

Roxy Jacenko, 11 yaşındaki kızı Pixie Curtis'e kirpik liftingi ve renklendirmesi için izin verdiğini açıkladı. Kızının Instagram hesabını yöneten Jacenko, bu işleme izin verme sebebini 'kızının kızıl saçları olduğu için kirpiklerinin gözükmemesi' olarak açıkladı.

Roxy'nin Instagram'da yayınladığı görüntüdeki işlemler, kirpikleri yukarı doğru kıvırmak için aletler kullanmayı ve ardından daha dolgun ve kalın bir görünüm vermek için doğal kirpiklere yarı kalıcı bir boya uygulamayı içeriyordu.

Haberler.com / Ozan Kılıç - Dünya

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