Milyardere şok tuzak! Davet ettiği arkadaşları, hayat kadınlarını çağırıp evini soydu
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İsmi açıklanmayan 45 yaşındaki bir Rus milyarder, karısı ve çocuklarını annesinin evine yolladıktan sonra eğlenmek için iki arkadaşını eve davet etti. Arkadaşları ise iş adamına aşırı derecede alkol verip sarhoş ettikten sonra eve çağırdıkları hayat kadınlarıyla birlikte evi soydu.
Rusya'da bir Rus milyarder, eve davet ettiği yakın arkadaşlarının hain planıyla sarsıldı. Karısının yokluğunda evine davet ettiği arkadaşları iş insanına eve kadın çağırmayı teklif etti.
Arkadaşlarının daha önce anlaştığı ve hırsızlık planı için anlaştığı kadınlar eve geldi. Kadınların bir kısmı milyarderi oyalarken, diğer kadınlar evde bulunan para ve değerli eşyaları çaldı.
Polis yaptığı açıklamada evden 250 bin sterlin ( 5 milyon 637 bin) değerinde para ve değerli eşyanın alındığını, eşya ve paraların gizli bir bölümde olmadığını evdeki raflar üzerinde durduğunu söyledi.
Kendine geldikten sonra evine davet ettiği iki arkadaşının hayat kadınları ile işbirliği yapıp evde hırsızlık yaptıklarını fark eden Rus milyarder polise haber verdi. Polis olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, iş insanın eşi boşanma davası açtı.