Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Bosna Hersek'te Butmir Kışlasını Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Butmir Kışlasını ziyaret etti ve burada önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına Bosna Hersek'teki Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Saraybosna'da bulunan Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Butmir Kışlasını ziyaret etti. Burada EUFOR Komutanı Tümgeneral Florin Marian Barbu ve Türk Temsil Heyet Başkanı Tank Kurmay Albay Mustafa Çetin Çelik'i ziyaret eden Bakan Yardımcısı Musa Heybet, ayrıca İtalya'nın Savunmadan Sorumlu Devlet Müsteşarı Matteo Perego di Cremnago ile ikili görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

