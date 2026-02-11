Haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Riyad'da 3'üncü Dünya Savunma Gösterisi'ne katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 8-10 Şubat 2026 tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3'üncü Dünya Savunma Gösterisi'nde çeşitli ülkelerin savunma yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Riyad'da gerçekleştirilen 3'üncü Dünya Savunma Gösterisi'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 8-10 Şubat 2026 tarihleri arasında Riyad'da gerçekleştirilen 3'üncü Dünya Savunma Gösterisi'ne katıldı. Faaliyet kapsamında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Prens Korgeneral Turki bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Muhammed Bin Abdurrahman Al-Ghuraybı, Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khalid bin Hussein Al-Bayari ve SOFON Industries Şirketi yetkilileri, Fas Savunma Bakanı Emekli Korgeneral Abdellatif Loudiyi, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanı General Mohammed Hajem, İspanya Savunma Bakan Yardımcısı Hava Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mohammad Chiragh Haider ve Irak Savunma Bakanlığı Müşaviri Mühendis Korgeneral Shwan Mazhar Ali ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

