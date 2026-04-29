Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'da

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Rusya'da St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik. Ziyaretimiz kapsamında Moskova Büyükelçimiz Sayın Tanju Bilgiç, Başkonsolosumuz Sayın Başar Başol ve Eğitim Müşavirimiz Sayın Ahmet Gök ile bir araya gelerek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldık. Başkonsolosumuza konukseverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

