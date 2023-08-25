Milan 1763 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklığa sahip günü yaşıyor

Milan, 1763'ten bu yana en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı: 33°C. İtalya'nın birçok bölgesinde aşırı sıcaklıklar yangınları tetikledi, sağlık uyarıları verildi. Lombardiya'da 40°C üzeri sıcaklıklar görüldü. Ancak sıcak hava dalgası sona eriyor; yoğun yağışlar ve 10-15°C düşen sıcaklıklar bekleniyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano şehri, çevresel koruma ajansı ARPA'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Ağustos ortasında başlayan sıcak hava dalgasının zirveye ulaştığı bir ortamda Çarşamba günü 33 dereceye ulaşarak yeni bir günlük ortalama yüksek sıcaklık rekoru kaydetti.

Bu, Milano Brera hava istasyonunun 1763 yılından bu yana sıcaklıkları kaydetmeye başladığı en sıcak gün oldu. Milano'nun önceki rekoru 32.8 derece olarak 11 Ağustos 2003 tarihinde kaydedilmişti.

İtalyan başkenti Roma, Temmuz ayında birçok güney Avrupa ülkesinde olduğu gibi bu yaz aylarında aşırı sıcaklıkla kavruldu. Bu sıcaklık dalgası yangınları tetikledi, hükümetleri sağlık uyarıları yayınlamaya ve birçok turistin tatilini etkilemeye sebep oldu. Roma, Temmuz ayında 41.8 derece ile rekor sıcaklığı kaydetti.

ARPA'nın açıklamasına göre, 23 ve 24 Ağustos tarihleri, Milano'nun çevresinde bulunan Lombardiya bölgesinde yaz boyunca en sıcak günler olarak kaydedildi. Birçok kasaba 40°C üzeri sıcaklık rekorları kaydetti.

Açıklamaya göre "yoğun ve anormal" sıcaklıklar aynı zamanda İtalyan Alplerini de etkiledi.

Sıcak hava dalgası yakında sona erecek, ajans, gelecek haftanın başında yoğun gök gürültülü fırtınaların ve sıcaklıkların 10-15°C düşeceğini belirtti.