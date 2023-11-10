Mersin'de Filistin'e Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermese, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kermesin geliri Gazze ve Filistin'deki insanlara gönderilecek.

Mersin'in Anamur ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Muşurup Sanat Sokağı'nda organize edilen kermese, Kaymakam Bilal Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan burada yaptığı konuşmada, kermesin tüm gelirinin Gazze ve Filistin'deki insanlara gönderileceğini söyleyerek etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.??????????????