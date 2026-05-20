İtalya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'den özür talep etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele edildiğini belirterek özür talep etti. Meloni, İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılması için gerekli adımların atıldığını ve İsrail Büyükelçisi'nin çağrılacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durum. Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları ivedilikle attık" ifadelerini kullandı.

Meloni, İtalya'nın, aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini de kaydederek, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
