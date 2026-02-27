Haberler

Trump'ın eşi Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi oturumuna başkanlık edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, mart ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Bu, bir First Lady'nin BMGK toplantısına başkanlık edeceği ilk oturum olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, ABD'nin dönem başkanlığını devralacağı mart ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edeceği belirtildi.

ABD'nin mart ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralmasıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın 2 Mart'ta gerçekleştirilecek BMGK oturumuna başkanlık edeceği duyuruldu. Melania Trump'ın ofisinden yapılan açıklamada, konsey üyelerinin eğitim, teknoloji, barış ve güvenlik konularını ele alacağı toplantıya görevdeki bir ABD First Lady'sinin başkanlık etmesinin bir ilk olacağı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Melania Trump'ın 2 Mart Pazartesi günü BMGK oturumuna başkanlık etmesinin BM tarihinde bir benzeri olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Dujarric, kurum kayıtlarına göre bunun bir First Lady'nin Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edeceği ilk oturum olacağını doğruladı. Devlet başkanlarının eşlerinin BM bünyesindeki diğer toplantılara katıldığına dair geçmişte pek çok örnek bulunduğunu hatırlatan Dujarric, ancak konsey başkanlığı seviyesinde bunun bir ilk olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

trump aşireti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

