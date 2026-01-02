Haberler

Meksika'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Meksika'nın Guerrero eyaletinde, Rancho Viejo kentinin 4,3 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 07.58'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 35 kilometre olarak kaydedildi.

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Meksika'nın Guerrero eyaletinde yer alan Rancho Viejo kentinin 4,3 kilometre kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Yerel saatle 07.58'de meydana gelen depremin derinliğinin ise 35 kilometre olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
