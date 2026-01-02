Meksika'da 6.5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Meksika'nın Guerrero eyaletinde yer alan Rancho Viejo kentinin 4,3 kilometre kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Yerel saatle 07.58'de meydana gelen depremin derinliğinin ise 35 kilometre olduğu bildirildi.
