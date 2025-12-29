Haberler

Meksika'da tren kazası: 13 ölü, 98 yaralı

Meksika'da tren kazası: 13 ölü, 98 yaralı
Güncelleme:
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

MEKSİKA'nın Oaxaca eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar), 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan bir yolcu treninin Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarındaki bir virajda raydan çıktığını duyurdu. Açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları için 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve bir insansız hava aracının görevlendirildiğini kaydetti. Semar'ın açıklamasında, "Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yineliyor. Olayın aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

500

