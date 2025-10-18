Haberler

Meksika'da Trafik Polisine Saldırı: 2 Memur Hayatını Kaybetti

Meksika'da Trafik Polisine Saldırı: 2 Memur Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde devriye gezen trafik polisi ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 2 memur hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi gözaltına alındı.

MEKSİKA'nın Sinaloa eyaletinde, devriye gezen trafik polisi ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 2 memur hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Sinaloa eyaletindeki Culiacan şehrinde, devriye gezen trafik polisi ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i kadın, 2 polis memuru yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin olaydan kısa süre sonra yakalanarak, gözaltını alındığı bildirildi. Şüphelilerin, eyaletteki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
