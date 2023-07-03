Meksika'nın liman şehri Manzanillo sahillerinde su hortumu meydana geldi. İlgi çeken doğa olayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, hortumun bölgede geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Beatriz Kasırgası nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, olay sebebiyle herhangi bir hasarın yaşanmadığı bildirildi.

- Meksika'da su hortumu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın liman şehri Manzanillo sahillerinde su hortumu meydana geldi. İlgi çeken doğa olayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısında yer alan Colima eyaletinde yer alan Manzanillo şehrinde su hortumu görüldü. Yaşanan doğa olayı şehir sakinleri ve turistlerin ilgisini topladı. Yetkililer, hortumun bölgede geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Beatriz Kasırgası nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, olay sebebiyle herhangi bir hasarın yaşanmadığı bildirildi.

Meksika'nın batı kesimlerini hafta sonu boyunca vuran Beatriz Kasırgası, bazı şehirlerde sellere neden olmuş ve Sinaloa eyaletinin Mazatlan sahil şehrinde kasırga sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti.