Meksika'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu: 41 Ölü
Meksika'nın Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 41 kişi hayatını kaybetti.
Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü (CNPC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu kaydedildi. Yetkililer, otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde 41 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya