Meksika'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu: 41 Ölü

MEKSİKA'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü (CNPC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu kaydedildi. Yetkililer, otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde 41 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.