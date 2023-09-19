Meksika'da Sahile Düşen Yıldırım Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Aquila şehrinde sahilde bulunanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
- Meksika'da sahildekilerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü
MEXİCO CİTY - Meksika'da sahile düşen yıldırım sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yıldırımın düştüğü anlar anbean kayıt altına aldı.
Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Aquila şehrinde sahildeki bulunanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, olay anı yakınlardaki bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean kayıt altına alındı.
Olayın ardından yerel yetkililer, bölgeye ziyarete gelen turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenli bir yere sığınma tavsiyesinde bulundu.