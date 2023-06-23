Meksika'nın Colima ile Guadalaja kenti arasındaki karayolunda kum fırtınasının neden olduğu zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazanın kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

- Meksika'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Colima ile Guadalaja kenti arasındaki karayolunda kum fırtınasının neden olduğu zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Colima ile Guadalajara kenti arasındaki karayolunda, kum fırtınası nedeniyle 6 otomobil, 2 yolcu otobüsü, 1 tır ve 1 kamyon birbirine girdi. Olayda 7 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, kum fırtınası nedeniyle yardım ekiplerinin bölgede çalışmakta zorlandı.

Kazanın kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

Yerel yetkililer ise ülkede etkili olan kuraklık nedeniyle son günlerde kum fırtınalarının sıklıkla yaşandığına dikkat çekerek vatandaşların trafikte daha dikkatli olmalarını ve gerekirse bir süre araçlarını durdurmalarını tavsiye etti.