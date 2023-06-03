Meksika'da kan donduran olay! 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da geçtiğimiz hafta kaybolan bir çağrı merkezinin 7 genç çalışanı arama çalışmalarına devam edilirken, korkutan bir gelişme yaşandı. Bölgede ekipler insan kalıntıları içeren 45 çanta buldu. Yetkililer, bölgede yeni ceset bulmaktan endişe ediyor.

Meksika'da kan donduran bir olay yaşandı. Jalisco eyaletinde bir çağrı merkezinin 7 genç çalışanı geçtiğimiz hafta kayıplara karıştı. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı.

45 TORBADA CESET KALINTILARI BULUNDU

Ekipler, bölgede insan kalıntıları içeren 45 torba buldu. Soruşturma genişletilirken, yetkililer yeni cesetler bulmaktan endişe edildiğini belirtti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Jalisco eyaletinin savcılığı tarafından yapılan açıklamada, bir ormanlık alanda bulunan çantaların kadın ve erkek cesetleri içerdiği belirtildi. Torbalar içerisindeki kalıntıların söz konusu 7 gence ait olup olmadığı bilinmiyor.

MORGLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ CESETLERLE DOLU

Federal hükümet verilerine göre Meksika'da 110.000'den fazla kayıp insan var. Jalisco ise 15.000 ile en yüksek sayıya sahip eyalet. Ayrıca morglarda ve mezarlıklarda kimliği belirlenemeyen binlerce ceset olduğu ifade edildi.