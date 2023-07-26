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Meksika'da göktaşı geceyi gündüze çevirdi

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Meksika'nın batısında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi. Meksika'da atmosfere giren göktaşı Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde geceyi gündüze çevirdi. Çıplak gözle görülen göktaşı, halk arasında paniğe neden oldu. Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla yaptığı açıklamada, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının gökyüzünde görülen uçan parlak cismin bir göktaşı olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Göktaşının atmosfere girmesinin ardından alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

- Meksika'da göktaşı geceyi gündüze çevirdi

MEXİCO CİTY - Meksika'nın batısında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi.

Meksika'da atmosfere giren göktaşı Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde geceyi gündüze çevirdi. Çıplak gözle görülen göktaşı, halk arasında paniğe neden oldu. Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla yaptığı açıklamada, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının gökyüzünde görülen uçan parlak cismin bir göktaşı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Göktaşının atmosfere girmesinin ardından alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Dünya

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