Meksika'da Gizli Mezarda 16 Ceset Bulundu

MEKSİKA'nın Quintana Roo eyaletinde, gizli mezar alanı olarak kullanıldığı keşfedilen bir evde 16 cesedin bulunduğu bildirildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Cancun kenti yakınlarındaki Leona Vicario kasabasında gizli mezar alanı olarak kullanılan bir mülkün keşfedildiği ve şimdiye kadar en az 16 kişinin kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, bulunan cesetlerin henüz kimliklerinin tespit edilemediği ve ceset sayısının artabileceği belirtildi.