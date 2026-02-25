Haberler

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho'nun öldürülmesiyle tetiklenen şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e ulaştı. Güvenlik önlemleri artırıldı ve halktan sakin olmaları çağrısı yapıldı.

MEKSİKA'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Meksika basını, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu. Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını kaydetti.

SHEINBAUM: ÜLKEDE GÜVENLİK RİSKİ YOK

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, hayatın normale dönmesi için güvenlik güçlerinin tüm gücüyle çalıştığını bildirdi. Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek, "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
