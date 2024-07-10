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Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor

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Meksika'da Entoms Kilisesi, cennette metrekare başına 100 dolara mülk satıyor. Bu teklif, sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı ve birçok ödeme yöntemini kabul ettiği belirtildi. Bir gayrimenkul etkileyicisi, bu cennet arsalarının milyonlarca dolarlık kısmının zaten satıldığını iddia etti. Ancak, dini liderlerin cennet mülkleri satma girişimleri yeni değil ve bu tür girişimler, inancın finansal kazanç için sömürülmesi konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

Meksika'da Entoms Kilisesi, "Tanrı'dan izin aldığını" iddia eden bir papaz tarafından yönetiliyor ve cennette metrekare başına 100 dolara mülk satıyor.

Bu teklifin görselleri, bulutlar arasında kutsal bir evi gösteren ayrıntılı bir illüstrasyonu içeren bir broşürle birlikte sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. İllüstrasyonda, altın bir merdivenden yeni cennet evlerine tırmanan bir aile yer alıyor. Broşürde, kilisenin PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard ve American Express gibi çeşitli ödeme yöntemlerini kabul ettiği ve esnek ödeme planları sunduğu belirtiliyor.

CENNETTEN MİLYONLARCA DOLARLIK MÜLK SATILDI

TikTok'ta bir gayrimenkul etkileyicisi, bu cennet arsalarının milyonlarca dolarlık kısmının zaten satıldığını ve bunu "dünyadaki en büyük gayrimenkul anlaşması" olarak nitelendirdiğini iddia etti.

Ancak, dini liderlerin cennet mülkleri satma girişimleri yeni değil. 2018'de Zimbabweli bir papaz, cemaatine 533 dolara "cennete bilet" sattığı için tutuklanmıştı. Benzer şekilde, geçen yıl Ugandalı bir papaz, birçok takipçisini mülklerini, arazi ve hayvanlarını satmaya ikna ederek cennet evlerini finanse etmelerini sağladı.

Bu tür girişimlere rağmen, birçok eleştirmen cennete girmenin ücretsiz olduğunu savunuyor ve bu dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunuyor. Cennette mülk satışı trendi, inancın finansal kazanç için sömürülmesi konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (5)

Cevap :

Martin Luther'den haberleri yok herhalde oradakilerin. :)) Bizde de cübbeli yanmaz kefen satıyordu. Din afyondur diye boşuna demiyoruz.

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Ali :

Şener Şen'in 'Züğürt Ağa' filmindeki replik akla geliyor. 'Cennetten tabu' :D

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ASar Gnc:

teletabi dünyanin heryerinde

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Hakan:

Cehenneme müşteri çıkmıyor sanırım yatırım yapmak lazım oralarda değerlenecek :))

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Barış O. B.:

Bunun aynısını bizde yapsınlar izdiham olur. Onun için küçümsemeyin

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