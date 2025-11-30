Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlardan hiçbiri yakalanamazken, Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bürosu saldırı öncesinde Tula'da rakip çeteler arasında anlaşmazlıklar tespit edildiğini açıkladı.
- Meksika'nın Tula kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü.
- Saldırganlardan hiçbiri yakalanamadı.
- Meksika'da 2006'dan bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarında yaklaşık 480 bin kişi öldü.
Meksika'nın başkenti Meksiko City'nin yaklaşık 97 kilometre kuzeyindeki Tula kentinde silahlı saldırganlar bir barda katliam yaptı. Polis raporuna göre silahlı kişiler kentin işçi mahallesinde bulunan La Resaka adlı bara baskın düzenledi. Saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede öldü.
SALDIRGANLARDAN HİÇBİRİ YAKALANAMADI
Federal ve eyalet güvenlik güçleri operasyon başlattı ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli yakalanamadı. Tula'nın bulunduğu Hidalgo eyaletinde, çalıntı akaryakıt kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.
ÇETE LİDERİ TUTUKLANINCA HESAPLAŞMALAR ALEVLENDİ
Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bürosu, saldırı öncesinde Tula'da rakip çeteler arasında anlaşmazlıklar tespit edildiğini açıkladı. Yerel basın, bölgedeki bir çete liderinin tutuklanmasının ardından karteller arası hesaplaşmaların alevlendiğini yazdı.
480 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meksika'da ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarında, 2006'da kartellere karşı başlatılan operasyonlardan bu yana yaklaşık 480 bin kişi öldü. 120 binden fazla kişi ise hala kayıp.