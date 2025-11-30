Haberler

Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlardan hiçbiri yakalanamazken, Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bürosu saldırı öncesinde Tula'da rakip çeteler arasında anlaşmazlıklar tespit edildiğini açıkladı.

  • Meksika'nın Tula kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü.
  • Saldırganlardan hiçbiri yakalanamadı.
  • Meksika'da 2006'dan bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarında yaklaşık 480 bin kişi öldü.

Meksika'nın başkenti Meksiko City'nin yaklaşık 97 kilometre kuzeyindeki Tula kentinde silahlı saldırganlar bir barda katliam yaptı. Polis raporuna göre silahlı kişiler kentin işçi mahallesinde bulunan La Resaka adlı bara baskın düzenledi. Saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede öldü.

SALDIRGANLARDAN HİÇBİRİ YAKALANAMADI

Federal ve eyalet güvenlik güçleri operasyon başlattı ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli yakalanamadı. Tula'nın bulunduğu Hidalgo eyaletinde, çalıntı akaryakıt kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.

Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

ÇETE LİDERİ TUTUKLANINCA HESAPLAŞMALAR ALEVLENDİ

Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bürosu, saldırı öncesinde Tula'da rakip çeteler arasında anlaşmazlıklar tespit edildiğini açıkladı. Yerel basın, bölgedeki bir çete liderinin tutuklanmasının ardından karteller arası hesaplaşmaların alevlendiğini yazdı.

Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

480 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meksika'da ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarında, 2006'da kartellere karşı başlatılan operasyonlardan bu yana yaklaşık 480 bin kişi öldü. 120 binden fazla kişi ise hala kayıp.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Ligden çekilen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi

Ligden çekilmeleri kesinleşti! Tüm maçları hükmen yenik sayıldılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı

Erdoğan, gece yarısı kritik ismi görevden aldı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.