Meksika'da Araç Patlaması: 5 Ölü, 4 Yaralı

MEKSİKA'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika basını, Michoacan eyaletine bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde bilinmeyen nedenle bir aracın infilak ettiğini duyurdu. Patlamada araçtaki 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.