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Meksika'da Antik Maya Şehrinin Kalıntıları Keşfedildi

Meksika'da Antik Maya Şehrinin Kalıntıları Keşfedildi
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Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda, arkeologlar Antik Maya uygarlığına ait kaybolmuş bir şehri, Lidar teknolojisi kullanarak keşfetti. 'Valeriana' adı verilen şehirde 6 bin 674 yapı bulundu.

MEKSİKA'da arkeologlar, Yucatan Yarımadası'nda Antik Maya uygarlığına ait bir şehrin kalıntılarını buldu.

Meksika'da orman örtüsü altında kaybolan bir Maya şehri, yüzyıllar sonra keşfedildi. Arkeologlar, güneydoğudaki Yucatan Yarımadası'nda bulunan Campeche eyaletinde piramitler, spor sahaları, bölgeleri birbirine bağlayan geçitler ve amfi tiyatrolar buldular. Antiquity dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, şehirde 6 bin 674 yapı bulundu. Yapılan açıklamada, Lidar adı verilen ve bitki örtüsü altında gömülü yapıları haritalayan bir lazer tarama yöntemi kullanarak bulunan şehire 'Valeriana' adı verildi.

MAYA UYGARLIĞI

Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürdü. M.Ö. 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve M.Ö. 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşadı ve İspanyol işgaliyle sona erdi. Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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