Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu! Belediye başkanı dahil 25 kişi yaralandı - Haberler

Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu! Belediye başkanı dahil 25 kişi yaralandı Meksika'nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı. Meksika'nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü insanların geçiş yaptığı sırada koptu. BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 25 YARALI VAR Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı. O ANLAR KAMERADA Yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado'nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi. Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. İhlas Haber Ajansı / Dünya Sonora Dünya Güncel Haberler

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