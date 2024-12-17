Meksika'da çoğunluğu yetkisini kötüye kullanmakla suçlanan 100'den fazla polis gözaltına alındı
Meksika'da 100'ün üzerinde polis üyesi, yetkilerini kötüye kullanma ve suçlara karışma gerekçesiyle gözaltına alındı. Chiapas'ta 92 polisin uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Meksika'nın Chiapas ve Veracruz eyaletlerinde 100'ün üzerinde polisin, yetkilerini kötüye kullanma ve farklı suçlar nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. Chiapas Polis Şefi Oscar Aparicio Avendano, yürüttükleri soruşturma kapsamında Comitan kentinden 92 polisin, yetkilerini kötüye kullandığını tespit ettiklerini belirtti.
POLİS MEMURLARI UYUŞTURUCU KARTELLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKLA SUÇLANIYOR
Avendano, eyalet savcılarının, polis memurlarını uyuşturucu kartelleriyle ittifak halindeki yerel grupları polis baskınları hakkında bilgilendirmekle suçladığını söyledi. Açıklamada ayrıca Veracruz eyaletinde, 3 kişinin kaybolması olayına karıştığından şüphelenilen 13 eyalet polisinin de gözaltına alındığı kaydedildi.