Medvedev'den Trump'a Grönland Mesajı: "Acele Etmezse Rusya'ya Katılabilirler"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'a Grönland'ı kontrol altına alma konusunda acele etmesi gerektiğini söyledi. Medvedev, aksi takdirde Grönland'ın Rusya'ya katılma kararı alabileceğini dile getirdi.

(ANKARA) - Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı kontrol altına alma girişimlerinde acele etmesi gerektiğini, aksi takdirde adanın Rusya'ya katılma kararı alabileceğini" söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Grönland tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Medvedev, Rus basınına yansıyan açıklamasında "Trump'ın elini çabuk tutması lazım. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin kişilik Grönland halkının tamamı Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Medyedev, "bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ABD bayrağına yeni yıldızlar eklenemeyeceğini" belirterek, "Grönland'ın Rusya'nın 90. federal bölgesi olacağını" kaydetti.

Medvedev ayrıca, ABD liderinin bir süre önce kendisini "Venezuela'nın geçici devlet başkanı" ilan etmesine atıfta bulunarak "Eğer Grönland ele geçirilirse, Trump 'Grönland'ın geçici başkanı' sıfatıyla yeni bir pozisyona sahip olabilir" dedi.

